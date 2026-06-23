رئيس الدولة يبحث التعاون العسكري مع رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد درج الشريعان في إطار العلاقات والتعاون العسكري بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات والقضايا ذات الصلة بالشأن العسكري والأمني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز مجالات التعاون المشترك وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.