حمدان بن محمد: المهمة مستمرة لترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والاستثمار

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه على منصة "إكس": "للعام الخامس على التوالي، تتصدر دبي مدن العالم في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعدما نجحت في جذب 1253 مشروعاً جديداً خلال عام 2025، بنمو بلغ 10.5% مقارنة بالعام السابق، واستحوذت على 7% من إجمالي المشاريع الجديدة عالمياً، وهو أعلى معدل تحققه الإمارة في تاريخها، وذلك وفق بيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس".

وأضاف سموه: كما كانت دبي الأكثر استقطاباً للاستثمارات في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التصنيع والذكاء الاصطناعي".

وتابع سموه "هذه النتائج ثمرة رؤية واضحة، وبيئة أعمال تنافسية، وثقة عالمية تتجدد يوماً بعد يوم بنموذج دبي التنموي، شكراً لكل فرقنا، والمهمة مستمرة لترسيخ مكانة دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والاستثمار".