حاكم الشارقة يُصدر مرسوماً أميرياً بترقية قائد عام شرطة الشارقة إلى رتبة فريق

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية قائد عام شرطة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُرقى قائد عام شرطة الشارقة، اللواء عبدالله مبارك بن عامر إلى رتبة فريق، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم.

كما اعتمد سموه ترقية 1519 من الكوادر العسكرية في الهيئات النظامية بالإمارة.