بأسعار تبدأ من 55 درهماً للفجيرة.. خالد بن محمد بن زايد يدشّن محطة قطار الركاب في أبوظبي

دشّن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، محطة قطار الركاب بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، كما شهد سموه الإعلان عن شبكة خط السكك الحديدية لنقل الركاب التي ستنطلق في 30 سبتمبر 2026.

وسيبدأ التشغيل التمهيدي لخدمات قطار الركاب بين محطتي أبوظبي والفجيرة اعتباراً من 30 يونيو الجاري، على أن يتم افتتاح محطة دبي ومحطة الذيد في 30 سبتمبر من العام الجاري، ومحطات منطقة الظفرة اعتباراً من 30 ديسمبر، ومحطة الشارقة في 30 مارس 2027، وتبدأ أسعار التذاكر على مسار أبوظبي – الفجيرة من 55 درهماً في الدرجة المريحة، و120 درهماً في الدرجة المميزة، ضمن أسطول يضم 13 قطاراً بطاقة استيعابية تصل إلى 400 راكب للقطار الواحد.

وسيتمكن العملاء من الاستفادة من خدمات الحجوزات وشراء التذاكر ضمن مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة عبر تطبيق قطارات الاتحاد والموقع الإلكتروني اعتباراً من 23 يونيو 2026.

كما تتميز محطات قطار الركاب بخدمات الضيافة من خلال المقاهي والمطاعم ومحلات التجزئة وعلامات تجارية عالمية، بالإضافة إلى خيارات الطعام على متن القطار، لتوفير تجربة تنقل متكاملة تجمع بين الراحة وتلبية تطلعات جميع الركاب من مواطنين ومقيمين وزوار ومستثمرين بأعلى معايير الجودة والتميز في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

وفي إطار المرحلة المقبلة من المشروع، سيتم إجراء دراسات جدوى لتقييم توسيع شبكة قطار الركاب لتشمل باقي إمارات ومناطق الدولة، بما يرسخ رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة نقل وطنية متكاملة تدعم مسيرة التنمية المستدامة وتعزز الترابط بين مختلف أنحاء الدولة.