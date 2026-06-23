بدءاً من 370 درهماً.. «عابر» تنجز فحص المركبات من المنازل ومقار العمل في دبي

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، المتعاملين الاستفادة من خدمة «عابر» للفحص الفني المتنقل للمركبات، التي تتيح لأصحاب المركبات إنجاز الفحص الفني الرسمي في الموقع الذي يختارونه، سواء في المنزل أو مقر العمل أو مواقع أساطيل الشركات، برسوم تبدأ من 370 درهماً.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة التي أطلقتها تهدف إلى توفير تجربة أكثر مرونة وسهولة للمتعاملين، دون زيارة مراكز الفحص، حيث تنتقل وحدات الفحص المتنقلة المعتمدة من الهيئة إلى الموقع المحدد لإجراء الفحص الفني الرسمي للمركبات.

وبحسب المعلومات المنشورة عبر منصة الخدمة، فإن الرسوم تبدأ من 370 درهماً، مع إمكانية اختلاف التكلفة وفقاً للخدمات الإضافية المطلوبة أو الرسوم الأخرى المطبقة حسب نوع الخدمة.

وأكدت الهيئة أن عمليات الفحص تُجرى بواسطة مفتشين معتمدين من الهيئة، باستخدام معدات وأنظمة فحص معتمدة رسمياً، على أن تُسجل نتائج الفحص مباشرة في نظام الهيئة الإلكتروني.

وتشمل الخدمة عدداً من أنواع الفحوص المعتمدة، من بينها “فحص تجديد تسجيل المركبة، وفحص نقل الملكية، وفحص التصدير، إضافة إلى فحص تحديث بيانات المركبة".

وأشارت الهيئة إلى أن خدمة «عابر» تستهدف الأفراد وقطاع الأعمال والشركات المالكة لأساطيل المركبات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتعزيز كفاءة إنجاز المعاملات، لاسيما بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى فحص عدد كبير من المركبات دون التأثير في سير أعمالها، داعية الراغبين في حجز الخدمة الدخول عبر الرابط التالي: https://t.co/5qHRaoK1xe