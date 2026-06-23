علي النعيمي: الوعي الوطني خط الدفاع الأول في الأزمات

أكد رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي، أن الوعي الوطني خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن دولة الإمارات قدمت خلال المرحلة الماضية نموذجاً متقدماً في الجاهزية المؤسسية، والقدرة على التعامل مع التحديات والمتغيرات الإقليمية بكفاءة واقتدار.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «ماذا بعد الأزمة؟»، ضمن أعمال الدورة الـ11 لمنتدى الإعلام الإماراتي، وقال الدكتور علي النعيمي إن السيادة الوطنية تُمثّل الركيزة الأساسية في نهج دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها كانت ولاتزال في مقدمة الأولويات الوطنية التي أرستها القيادة الرشيدة، مضيفاً أن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد في أكثر من مناسبة أن حماية سيادة الدولة وصون أمنها واستقرارها أساس أي مشروع تنموي ومستقبلي، والنهج الذي تواصل الإمارات ترجمته إلى واقع ملموس ببناء مؤسسات قوية، وتعزيز جاهزيتها، وترسيخ مكانتها نموذجاً عالمياً ملهماً في الاستقرار والتنمية. وأوضح خلال الجلسة التي أدارتها رئيس تحرير في هيئة الشارقة للإعلام، الإعلامية منى الرئيسي، أن الهدف الاستراتيجي لدولة الإمارات يتمثّل في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ولفت إلى أن فكر القيادة الحكيمة يركز على بناء الشراكات، وإيجاد النقاط التي تجمع المجتمعات وشعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل للجميع، مؤكداً أن الإعلام الإماراتي قدّم نموذجاً مهنياً متقدماً في المسؤولية والاتزان، وتمكن من التعامل مع الأحداث بكفاءة عالية، وأضاف أن معركة الوعي أصبحت اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني، وأن الدول التي تنجح في حماية وعي مجتمعاتها، وتعزيز ثقة أفرادها بمؤسساتها، هي الأقدر على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والاستمرار في مسيرة التنمية.

ماذا بعد الأزمة؟

وأكد النعيمي أن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بكيفية تجاوز الأزمة، بل بكيفية الاستفادة من دروسها، والبناء على ما أظهرته من نقاط قوة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في الإنسان، وتعزيز الجاهزية الوطنية، وترسيخ ثقافة الاستباقية والتخطيط للمستقبل. وأضاف أن الإمارات ستبقى قوية برؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وبوحدة شعبها، ووعي مجتمعها، وكفاءة مؤسساتها، وتمسكها بقيمها وثوابتها الوطنية، مشدداً على أن الحفاظ على هذه المكتسبات مسؤولية مشتركة تتطلب استمرار العمل والتكاتف والالتفاف حول رؤية الدولة وطموحاتها المستقبلية.

الدكتور علي النعيمي:

• الإعلام الإماراتي قدّم نموذجاً مهنياً متقدماً في المسؤولية والاتزان.