«تم تدمير الهدف».. تجربة تفاعلية لقيادة مقاتلة إماراتية تتصدى للمسيّرات

استعرضت «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، خلال فعاليات الدورة الـ11 لمنتدى الإعلام الإماراتي، تجربة تفاعلية مبتكرة باسم «تم تدمير الهدف» «تارغت ديسترويد - TARGET DESTROYED» خلال 60 ثانية، تتيح للمشاركين خوض تجربة افتراضية تحاكي قيادة طائرة مقاتلة إماراتية، بهدف حماية أجواء الدولة، والتصدي لهجمات الطائرات المسيّرة، في تجربة مستوحاة من الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع حول عمليات التصدي للمسيّرات، تكريساً لتقدير دور القوات المسلحة الإماراتية في حماية أمن الوطن، وتعزيز الجاهزية الدفاعية.

ولاقت التجربة تفاعلاً وإقبالاً لافتاً من زوار المنتدى، الذين حرصوا على خوض التجربة الافتراضية التي أتاحت لهم محاكاة مهمة الدفاع عن أجواء الدولة، وسط مشاعر من الفخر والاعتزاز بالدور الذي تؤديه القوات المسلحة الإماراتية في حماية أمن الوطن، وصون مكتسباته.

وأعرب المشاركون عن إعجابهم بفكرة التجربة، مؤكدين أنها قدمت الرسالة الوطنية بأسلوب تفاعلي مبتكر عزّز لديهم مشاعر الانتماء والاعتزاز بالجاهزية الدفاعية للدولة.

وقالت مديرة المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، أمينة طاهر، إن تجربة «تارغت ديسترويد - TARGET DESTROYED» تُمثّل أحد المشاريع الإبداعية التفاعلية التي تم تطويرها على هامش منتدى الإعلام الإماراتي، مشيرة إلى أن الفكرة تقوم على تقديم تجربة محاكاة افتراضية مدتها 60 ثانية تضع المشارك في قلب مهمة دفاعية تحاكي قيادة طائرة مقاتلة إماراتية، بهدف حماية أجواء الدولة، والتصدي لهجمات الطائرات المسيّرة.

وأضافت أن التجربة تأتي استلهاماً من الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع الإماراتية حول عمليات التصدي للمسيّرات، والذي لاقى انتشاراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً على مستوى المجتمع، موضحة أن هذا التفاعل كان دافعاً رئيساً لتحويل المحتوى المرئي إلى تجربة تفاعلية يعيشها الجمهور بشكل مباشر، بما يُعزّز مفهوم المشاركة بدلاً من المشاهدة فقط.

وأوضحت أن التجربة تبدأ بإدخال المشارك في سيناريو افتراضي سريع الإيقاع، يتضمن رصد تهديدات جوية متمثلة في طائرات مسيّرة داخل نطاق المهمة، حيث يُطلب من المستخدم التفاعل الفوري، واتخاذ قرار الاستجابة ضمن بيئة رقمية تحاكي أجواء العمليات الدفاعية، مع توظيف مؤثرات صوتية وبصرية تُعزّز من الإحساس بالواقعية، ومن أبرزها صوت عبارة «Target Destroyed» الذي ظهر في الفيديو الأصلي، والذي تم اعتماده كعنصر رمزي داخل التجربة لربطها بالمشهد الحقيقي.

وأكدت أن المبادرة تأتي في سياق إبراز دور القوات المسلحة الإماراتية في حماية أمن الوطن وصون مكتسباته، مشيرة إلى أن «براند دبي» تسعى من خلال هذه التجربة إلى تقديم نموذج جديد في المحتوى الإعلامي التفاعلي الذي يمزج بين الرسائل الوطنية والتقنيات الإبداعية.