الإمارات تتضامن مع قطر في انفجار مصنع بـ «رأس لفان»

أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع دولة قطر الشقيقة، في الانفجار الذي وقع بأحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة دولة قطر وشعبها الشقيق في هذا الحادث المؤسف، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكانت وزارة الداخلية القطرية أعلنت أن حادثاً وقع في أحد المصانع في منطقة رأس لفان الصناعية، مساء أمس، أسفر عن إصابة 54 شخصاً.

وأوضحت الوزارة أن الحادث نجم عن عطل فني أثناء التشغيل، من دون وقوع أي تسريب يشكل خطراً على سلامة الأفراد.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الوزارة توضيحها، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، التابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا)، بالتعاون مع فِرَق الدفاع المدني، تباشر في هذه الأثناء عمليات البحث عن 18 شخصاً مفقوداً.