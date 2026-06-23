فريق الاستجابة الإماراتي يتفقّد مركز إيواء لمتضرري زلزال الفلبين

زار فريق الاستجابة الإماراتي مركز إيواء المتضررين من الزلزال الذي ضرب مقاطعة سارانغاني، في جنوب جمهورية الفلبين، واطّلع على سير العمل في المستشفى الميداني، كما تفقّد أوضاع النازحين والمقيمين في مراكز الإيواء، واستطلع احتياجاتهم الإنسانية العاجلة.

وتابع الفريق الخدمات الطبية والعلاجية المقدّمة في المستشفى الميداني، وتقييم الحالات المتضررة، لضمان توفير الدعم والمساعدات اللازمة بأسرع وقت ممكن.

وقال سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، محمد عبيد القطام الزعابي، إن هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات لمساندة المتضررين من الزلزال، وتجسيداً لنهجها الراسخ في مد يد العون للشعوب المتضررة جراء الكوارث والأزمات الإنسانية.

وعملت دولة الإمارات على تنويع مساعداتها الإغاثية المقدمة لمتضرري الزلزال، إذ شملت المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية والإمدادات الإنسانية العاجلة.