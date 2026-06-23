شرطة عجمان تطلق مبادرة «صيفنا أمن وسلامة»

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «صيفنا أمن وسلامة» بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الوقائية خلال فصل الصيف، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات ويضمن قضاء أوقات آمنة وممتعة لأفراد المجتمع.

وأكدت رئيسة قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان، المقدم نورة سلطان الشامسي، أن المبادرة تأتي في إطار حرص شرطة عجمان على تعزيز الثقافة الوقائية، ونشر الرسائل التوعوية التي تواكب متطلبات الموسم الصيفي، خصوصاً مع زيادة الإقبال على السفر والسباحة والأنشطة الخارجية.

وأوضحت أن المبادرة تتناول مجموعة من النصائح والإرشادات المتعلقة بالسلامة العامة، أبرزها الوقاية من الإجهاد الحراري والجفاف، وتعزيز السلامة المرورية.