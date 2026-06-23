23 استراحة «مؤقتة» جديدة في محطات الحافلات والمترو لسائقي «الدليفري»

خصصت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 23 موقعاً في محطات الحافلات والمترو، كاستراحات مؤقتة لسائقي دراجات توصيل الطلبات، موزعة على مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، بزيادة 53% على عدد الاستراحات المخصصة لسائقي توصيل الطلبات لعام 2025، وذلك تماشياً مع مبادرة حماية العمال من الإجهاد الحراري وقت الظهيرة، في فترة الصيف بين 15 يونيو و15 سبتمبر، وحظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى الثالثة مساءً، بحسب توجهات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت الهيئة أن توفير الاستراحات المؤقتة لسائقي دراجات توصيل الطلبات جاء بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركاء الهيئة، إذ تم إضافة ثمانية مواقع جديدة العام الحالي للمبادرة، (15 موقعاً العام الماضي)، وذلك لمواكبة النمو المتزايد لقطاع توصيل الطلبات في الإمارة، وبهدف رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل مخاطر الحوادث على الطرق وتعزيز جودة الحياة وسبل الراحة لسائقي الدراجات خلال فترة انتظارهم للطلبات الجديدة، ورفع مستوى سعادتهم وتشجيعهم على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور.

وأفادت الهيئة بأن الاستراحات التي تم اختيارها هذا العام شملت مُختلف مناطق دبي الحيوية، منها محطة حافلات سوق الذهب، ومحطة حافلات السطوة، ومحطة حافلات الجافلية، ومحطة حافلات القصيص، ومحطة حافلات الكرامة، ومحطة مترو الراشدية، ومحطة مترو الفرجان، ومحطة مترو DMCC، ومحطة مترو برجمان، ومحطة مترو ابن بطوطة، ومحطة مترو اتصالات، وتشمل مرافق تخدم أكبر عدد من المستفيدين من سائقي توصيل الطلبات خلال فترة المبادرة.