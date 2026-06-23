«قضاء أبوظبي» تجدد تسجيل 20 محامياً في جدول المشتغلين

أقرت لجنة شؤون المحامين فبدائرة القضاء في أبوظبي تجديد تسجيل 20 محامياً في جدول المحامين المشتغلين، وذلك تماشياً مع جهودها الرامية إلى دعم استمرارية الكوادر القانونية المؤهلة وتعزيز كفاءة الأداء المهني، بما يواكب تطورات المنظومة القضائية في إمارة أبوظبي.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة برئاسة وكيل دائرة القضاء، المستشار يوسف سعيد العبري، إذ ناقشت اللجنة عدداً من الملفات التنظيمية والمهنية المرتبطة بشؤون المحامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشملت القرارات الموافقة على نقل قيد خمسة محامين إلى جدول المحامين غير المشتغلين بناء على طلباتهم، إلى جانب إقرار طلبات تسجيل مندوبي مكاتب محاماة، وذلك في إطار دعم تنظيم الأعمال المساندة للإجراءات القضائية أمام المحاكم.

كما نظرت اللجنة في سبعة طلبات مقدمة من محامين، واتخذت حيالها الإجراءات اللازمة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات المهنية ودعم انسيابية العمل القانوني والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لجميع أطراف التقاضي أمام محاكم أبوظبي.