«الوطني للتأهيل» يطلق حملة توعية لمكافحة المخدرات

أعلن المركز الوطني للتأهيل عن إطلاق حملة توعوية شاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، تحت شعار «أسرة داعمة.. مجتمع آمن»، وذلك في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوقاية المجتمعية، وحماية الأسرة، ودعم جهود العلاج والتأهيل والتعافي من الإدمان.

وتهدف الحملة إلى تعزيز دور الأسرة في الوقاية، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر التعاطي وتأثيره على الفرد والأسرة، والتشجيع على طلب المساعدة والعلاج بلا خوف أو وصمة اجتماعية، إلى جانب دعم رحلة التعافي وتمكين المتعافين من الاندماج الإيجابي والفاعل في المجتمع.

وستسلّط الحملة الضوء على أهمية الوقاية الأسرية والتوعية المجتمعية والعلاج والتعافي من خلال برنامج إعلامي ومجتمعي متكامل.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، يوسف الذيب الكتبي: «تأتي حملة هذا العام تحت شعار (أسرة داعمة.. مجتمع آمن) إيماناً بأن الأسرة الواعية والداعمة تمثّل الأساس الحقيقي للوقاية، وأن دعم الأسرة لأفرادها يسهم بشكل مباشر في حماية المجتمع وتعزيز أمنه الصحي والاجتماعي، فقرار واحد مدعوم بالوعي والاحتواء قد يصنع فرقاً يمتد أثره إلى مستقبل الفرد وأسرته ومجتمعه».

وأضاف: «في عام الأسرة نؤكد أهمية دور الأسرة الواعية والداعمة في حماية الأبناء من المخاطر السلوكية والصحية، وفي دعم المرضى خلال رحلة التعافي، كما نواصل في المركز الوطني للتأهيل تقديم خدمات علاجية وتأهيلية متخصصة وفق أعلى المعايير، إلى جانب تنفيذ مبادرات نوعية بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وصحة وقدرة على حماية أفراده».

وقالت مديرة قطاع الخدمات الطبية في المركز الوطني للتأهيل، الدكتورة سامية المعمري: «نؤكد أهمية التدخل المبكر باعتبار ذلك عاملاً أساسياً في رفع نسب التعافي وتحسين جودة حياة المرضى وأسرهم».