النعيمي: الإيرانيون يحترمون الإمارات لأنها تتحدث بخطاب واحد

أكد الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، أن الإنجاز الذي حققته الإمارات خلال الأزمة الأخيرة فرض على الجميع احترام الإمارات وتقديرها، بمن فيهم الإيرانيون.

وقال خلال جلسة حوارية ضمن الدورة الحادية عشرة من منتدى الإعلام الإماراتي، اليوم الاثنين: "الإيراني يقول بكل شفافية ووضوح: أنا أحترم الإمارات، وأنا أثق في الإمارات؛ لأن الإمارات ليس لديها قولان. ليس لديها أقوال في الغرف المغلقة وأقوال أخرى في العلن، فمشاركاتها الرسمية، العلنية وغير العلنية، تسير في السياق نفسه، وتحمل الخطاب ذاته والمواقف نفسها".