أحمد بن محمد: ستبقى الإمارات خطاً أحمر قويةً بقيادتها راسخةً بثقة شعبها

قال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، في تدوينة عبر حسابه بمنصة (إكس):" شهدت جانباً من فعاليات الدورة الحادية عشرة لمنتدى الإعلام الإماراتي، الذي نظمه نادي دبي للصحافة تحت شعار "الإمارات خط أحمر"، وكرّمنا خلاله أكثر من 100 مؤسسة ومنصة وإعلامي إماراتي كان لها دور بارز في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية ونقل الحقائق وإيصال الصوت الإماراتي للعالم بكل مهنية ومسؤولية ... ستبقى الإمارات خطاً أحمر، قويةً بقيادتها، وراسخةً بثقة شعبها، وماضيةً بثبات نحو المستقبل، مهما كانت التحديات والمتغيرات، وشكراً لكل صوت ينبض بحب الوطن".