العبّار: تأجيل مناقصة «برج الخور» 3 أشهر لضبط الكلفة

أعلن مؤسس شركة إعمار العقارية، محمد العبّار، تأجيل مناقصة برج الخور بسبب إغلاق الموانئ، وحرصاً على ضبط كلفة الأسعار.

وقال العبّار، خلال جلسة "الإمارات ملاذ آمن واستثمار لا يخسر"، التي انعقدت ضمن الدورة الـ 11 لمنتدى الإعلام الإماراتي، اليوم الاثنين: "أعدنا تصميم برج الخور بطريقة رائعة، وأخّرنا المناقصة بسبب إغلاق الموانئ، حيث سيكون هناك تأثير على السعر، لذا سننتظر قليلاً، 3 أو 4 شهور تقريباً، وسنعيد حينها تسعير برج الخور مجدداً".