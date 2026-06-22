الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في مدرسة وسط الفلبين

أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدرسة بمدينة تاكلوبان في جمهورية الفلبين الصديقة، وأسفرت عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.



وأكّدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أنّ دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية الفلبين وشعبها الصديق، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.