«تم تدمير الهدف» تجربة تنقل الزوار إلى قمرة مقاتلة إماراتية للتصدي للمسيّرات خلال 60 ثانية

استعرض «براند دبي» لعبة تفاعلية تحمل اسم «تم تدمير الهدف»، وذلك على هامش منتدى الإعلام الإماراتي المنعقد اليوم في دبي، تزامناً مع فعاليات المنتدى التي تُقام تحت شعار «الإمارات خط أحمر».

وتتيح اللعبة للمشاركين خوض تجربة افتراضية تحاكي قيادة طائرة مقاتلة إماراتية، بهدف حماية أجواء الدولة والتصدي لهجمات الطائرات المسيّرة، في تجربة مستوحاة من الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع حول عمليات التصدي للمسيّرات، تقديراً لجهود القوات المسلحة الإماراتية ودورها في حماية أمن الوطن.

وتمنح اللعبة المشاركين فرصة معايشة لحظات من الحماس والتفاعل لمدة 60 ثانية، من خلال تنفيذ مهمة تتضمن رصد أهداف افتراضية والتصدي لها وتدميرها، دون الحاجة إلى أي خبرة مسبقة.

وقالت مدير المشاريع الإبداعية في «براند دبي»، أميرة طاهر، ل "الإمارات اليوم" إن اللعبة تأتي في إطار تسليط الضوء على الجهود الوطنية التي تبذلها القوات المسلحة الإماراتية، وتعزيز مشاعر الفخر والاعتزاز بالدور الذي تقوم به في حماية الوطن، عبر تجربة تفاعلية مبتكرة تُمكن الجمهور من معايشة جانب من هذه المهام بصورة افتراضية.