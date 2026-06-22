رئيس الدولة ونائباه: الآباء رمز العطاء.. نستذكر فضلهم ونحيّي كل أب يبني أسرة تصنع المستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الأب هو السند والقدوة، ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها.

وقال سموه، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة «يوم الأب»: «الأب هو السند والقدوة ورمز العطاء والتفاني من أجل سعادة الأسرة واستقرارها وأمانها».

وأضاف سموه: «في (يوم الأب) نتذكر أبونا زايد، رحمه الله، رمز الأبوة التي صنعت وطناً بالحكمة والرحمة والمحبة والمسؤولية، ونحيي كل أب يسير على هذا النهج، فيرعى أسرته بحب، ويغرس في أبنائه القيم والأخلاق الأصيلة، ويفتح أمامهم أبواب الأمل والمستقبل، لتبقى أُسرنا دائماً مصدراً لقوة مجتمعنا، وتقدم وطننا. بارك الله في الآباء في الإمارات والعالم، ورحم من رحل منهم عن دنيانا».

واستذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فضل الآباء، وما قدموه من عطاء وتضحيات، مؤكداً أنهم أساس البناء والنهضة.

وقال سموه، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»، أمس: «في (يوم الأب).. نستذكر فضلهم.. نستذكر سيرتهم ومسيرتهم.. نحن ما زرعوا.. نحن ما صنعوا وبنوا.. نحن ما تركوا، رحمهم الله، وحفظ الله من بقي منهم».

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، كان مدرسة في الحكمة، وقدوة في العطاء، ومعلماً في الإنسانية.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «زايد بن سلطان.. أبي.. وأب لكل من عاش على أرض الإمارات.. كان مدرسة في الحكمة، وقدوة في العطاء، ومعلماً في الإنسانية، وراعياً للأسرة التي جعلها أساس بناء الوطن».

وأضاف سموه: «في (يوم الأب)، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ونحيّي كل أب يزرع قِيَم زايد في أبنائه، ويبني أسرة تصنع المستقبل، وتحفظ مسيرة الوطن».

رئيس الدولة:

• في «يوم الأب» نتذكر أبانا زايد رمز الأبوة التي صنعت وطناً بالحكمة والرحمة والمحبة والمسؤولية.

محمد بن راشد:

• في «يوم الأب» نستذكر فضلهم وسيرتهم ومسيرتهم.. نحن ما زرعوا وصنعوا وبنوا.

منصور بن زايد:

• زايد كان مدرسة في الحكمة، وقدوة في العطاء، ومعلماً في الإنسانية.