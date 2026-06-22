منتدى الإعلام الإماراتي ينطلق اليوم في دبي بمشاركة قيادات وطنية وصنّاع الإعلام في الدولة

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تنطلق، اليوم، الدورة الـ11 لمنتدى الإعلام الإماراتي بتنظيم نادي دبي للصحافة، وبمشاركة نخبة من القيادات الوطنية وكبار المسؤولين والإعلاميين وصناع المحتوى في دولة الإمارات، لمناقشة دور الإعلام الوطني في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتعزيز جاهزية المنظومة الإعلامية الوطنية لمواكبة التحديات وصناعة التأثير الإيجابي، وسيناقش المنتدى، الذي يعقد على مدار يوم واحد، بفندق ماندارين أورينتال داون تاون في دبي، تحت شعار «الإمارات خط أحمر»، مجموعة من الموضوعات في توقيت بالغ الأهمية، وسط تطورات إقليمية متسارعة وما تشهده المنطقة من تحديات واختبارات متلاحقة أكدت أهمية دور الإعلام بوصفه شريكاً أساسياً في حماية الوعي الوطني، وترسيخ الثقة وتعزيز التماسك المجتمعي.

جلسات المنتدى

وتتضمن أجندة المنتدى العديد من الجلسات المؤثرة، من بينها جلسة رئيسة بعنوان «حين يُختبر الوطن.. ماذا يفعل الإعلام؟» ويتحدث فيها رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبدالله بن محمد آل حامد، وتدير الجلسة الإعلامية في مؤسسة دبي للإعلام، ندى الشيباني.

ويخصص المنتدى إحدى جلساته لمناقشة مرحلة ما بعد الأزمة، من خلال جلسة بعنوان «ماذا بعد الأزمة؟» ويتحدث فيها رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي، وتدير الجلسة الإعلامية منى الرئيسي من هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

كما يسلط المنتدى الضوء على المكانة الاقتصادية والاستثمارية لدولة الإمارات من خلال جلسة «الإمارات ملاذ آمن واستثمار لا يخسر»، ويتحدث فيها مؤسس إعمار ونون ورئيس مجلس إدارة إيجل هيلز، محمد العبار، ويدير الجلسة رئيس تحرير صحيفة البيان، حامد بن كرم.

كما يتناول المنتدى البعد الأمني والوطني للأحداث الأخيرة، من خلال جلسة «سماء آمنة.. وشعب مطمئن» التي يتحدث فيها المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، العميد الركن طيار عبدالناصر الحميدي، للحديث عن الجهود الوطنية في تعزيز أمن المجتمع وطمأنينة أفراده، وأهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية في إدارة الأزمات، ويدير الجلسة الإعلامي محمد الأحمد، من شبكة أبوظبي للإعلام.

حوار إعلامي وطني

وفي هذه المناسبة، أكدت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، منى غانم المري، أن منتدى الإعلام الإماراتي ينعقد هذا العام في لحظة فارقة تتطلب وقفة مهنية ووطنية لإعادة قراءة دور الإعلام ومسؤولياته في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة.

وقالت: «تكتسب الدورة الـ11 للمنتدى أهمية استثنائية، كونها تأتي بعد مرحلة شهدت خلالها المنطقة واحدة من أكثر الفترات حساسية وتعقيداً خلال السنوات الأخيرة، وما رافقها من تحديات واختبارات على المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والإعلامية، وفي هذا السياق يسعى المنتدى إلى فتح حوار وطني مسؤول حول دور الإعلام في أوقات الأزمات، وقدرته على حماية الوعي وتعزيز الثقة وترسيخ السردية الوطنية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الإعلام شريك رئيس في صناعة الاستقرار ودعم مسيرة التنمية».

وأضافت: «الإعلام الإماراتي، بما يستند إليه من قيم استمدها من رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، يقدم اليوم نموذجاً متطوراً يجمع بين سرعة الاستجابة، ووضوح الرسالة، والالتزام بالحقيقة، وهي مقومات نحرص على تطويرها وتأكيدها كأساس للعمل الإعلامي، إيماناً بأن بناء الثقة هو أعظم ما يحققه الإعلام، وأن قوة الرسالة الوطنية تكمن في قدرتها على الوصول إلى الناس في الوقت المناسب، من مصادرها الموثوقة»، مؤكدة أن الإعلام الإماراتي خلال الفترة الأخيرة كان شريكاً أساسياً في تعزيز الوعي العام، وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية.

موضوعات غير تقليدية

وأكدت مديرة نادي دبي للصحافة، مريم الملا، أن الدورة الـ11 من المنتدى تنعقد في مرحلة استثنائية تستوجب النظر في دور الإعلام ومسؤولياته تجاه المجتمع والوطن، وإسهامه في حماية مكتسباته وإنجازاته، وقالت إن «المنتدى هذا العام يناقش التطورات الإقليمية الراهنة ودور الإعلام في تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم والثوابت الوطنية».

وأضافت: «حرصنا على أن يكون المنتدى هذا العام مواكباً للمرحلة الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وما جلبته من تحديات، بطرح مجموعة من الموضوعات التي تتجاوز النقاش الإعلامي التقليدي إلى حوار أشمل وأعمق حول الوعي والثقة والسردية الوطنية، والدور المحوري للإعلام في أوقات التحولات الكبرى».

وأضافت: «تجمع هذه الدورة من المنتدى مختلف الأطراف المعنية بالعمل الإعلامي تحت سقف واحد، لبحث التحديات والفرص التي تواجه الإعلام الإماراتي، واستشراف مستقبله، وتعزيز جاهزيته لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، كما نسلط الضوء على التجارب الوطنية الملهمة التي أثبتت إسهامها الإيجابي خلال المرحلة الماضية، توازياً مع استهداف المنتدى - ضمن مختلف دوراته - ترسيخ ثقافة الحوار وتبادل الخبرات، بما يخدم تطوير الإعلام الوطني ويعزز حضوره وتأثيره محلياً وإقليمياً وعالمياً».

ويواصل منتدى الإعلام الإماراتي، منذ انطلاقه عام 2013، أداء دوره كمنصة وطنية جامعة للحوار الإعلامي، تسهم في صياغة رؤى مشتركة بين مختلف مكونات المشهد الإعلامي الإماراتي، وتدعم مسيرة تطوير الإعلام الوطني، بما يواكب طموحات دولة الإمارات ورؤيتها للمستقبل، ويعزز قدرتها على ترسيخ نموذجها التنموي والإنساني والاقتصادي، بوصفه أحد أكثر النماذج نجاحاً وتأثيراً على المستوى العالمي.

ويعكس برنامج المنتدى هذا العام تحولاً في طبيعة النقاش الإعلامي، من التركيز على تحديات الصناعة الإعلامية التقليدية إلى مناقشة قضايا ترتبط بالأمن الوطني والوعي المجتمعي، والثقة العامة والسرديات الإعلامية وتأثيرها، بما يعكس إدراكاً متزايداً للدور الذي يؤديه الإعلام في حماية المكتسبات الوطنية، وتعزيز استقرار المجتمعات أثناء الأزمات.