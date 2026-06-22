مكتوم بن محمد: علمتني مدرسة محمد بن راشد أن الأبناء امتدادٌ لسيرة آبائهم

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أنه تعلم من مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الأبناء هم امتدادٌ لسيرة آبائهم، وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «إن أعظم سعادةٍ للأب عندما يرى نجاح أبنائه ماثلاً أمام عينيه. تعلمت من مدرسة والدي أننا وُلدنا لنكمل مسيرة حكمٍ، أساسها الخير وسعادة الناس.. وعشنا ونحن نرى سموَّه يحمل في قلبه وفكره أمانة والده، الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، ليكمل مسيرته العطرة، ويستكمل بناء هذا الوطن، ويحقق طموح شعبه، الذين يرون في حاكمهم أباً، ويرى فيهم أبناءه».