اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي تستعرض مستجدات تطوير التجربة

عقدت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي اجتماعها الخامس، برئاسة رئيس المكتب التنفيذي رئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، محمد عبدالله القرقاوي، وحضور المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي نائب رئيس اللجنة، مطر محمد الطاير، والمدير العام لمكتب سمو ولي عهد دبي، عمر سلطان العلماء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، والمدير العام لبلدية دبي المهندس، مروان أحمد بن غليطة، والأمين العام للجنة، سعيد النظري.

وتعيد دبي تعريف مفهوم المظهر والسلوك الحضاري، من إطار شكلي إلى منظومة شاملة ترتبط بجودة الحياة، وتجربة السكان والزوار، والممارسات اليومية في المدينة.

وناقشت اللجنة مستجدات المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز المظهر والسلوك الحضاري للإمارة وخطة تطوير استراتيجية متكاملة لإضاءة مدينة دبي، تعزز الهوية البصرية وتبرز معالمها الحضارية والعمرانية.

كما ناقشت اللجنة خطة تقييم شاملة للمظهر والسلوك الحضاري، لوضع معايير وأنظمة تحافظ على صدارة دبي في تجربتها الحضارية، إضافة إلى دليل السلوكيات العامة، لترسيخ القيم الإيجابية والممارسات الحضارية في المرافق والأماكن العامة ودليل سلوكيات الاحتفال بالمناسبات، لتعزيز الممارسات المجتمعية الإيجابية خلال الاحتفالات والفعاليات.

وأكد محمد القرقاوي أن دبي نجحت في بناء نموذج حضاري عالمي متفرد، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي جعلت الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً في مسيرة التنمية.

وقال: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة ترتقي بتجربة الإنسان في دبي، وتعزز جودة الحياة والمظهر والسلوك الحضاري في المدينة، من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تلامس تفاصيل الحياة اليومية. ولم يعد المظهر والسلوك الحضاري في دبي مرتبطاً بالبنية التحتية والخدمات فقط، بل بتكامل عناصر المدينة: الهوية البصرية، وجودة الحياة، وجاذبية المكان، والسلوك العام».

وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أصدر، في سبتمبر الماضي، قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، كمنظومة تعنى بالمحافظة على التجربة الحضارية الفريدة في الإمارة، وقياسها وتطويرها.