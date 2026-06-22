%99 نسبة رضا المجتمع في مراكز إسعاد المتعاملين بشرطة الشارقة

أكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن نسبة سعادة المتعاملين عن الخدمات الرقمية بلغت، خلال العام الماضي، 98.5%، بينما سجلت تجربة المتعاملين في مراكز إسعاد المتعاملين نسبة رضا بلغت 99% بمتوسط زمن تقديم خدمة بلغ دقيقة وخمس ثوانٍ فقط، ومتوسط زمن انتظار لم يتجاوز 27 ثانية، بما يعكس جودة الخدمات وسلاسة الإجراءات ويجسد كفاءة الأداء وفاعلية الإجراءات وسرعة الاستجابة.

وأوضحت القيادة العامة لشرطة الشارقة، في بيان صحافي، أمس، أن البرامج الخاصة بإسعاد المتعاملين تشمل «برنامج الشارقة لتحسين تجربة المتعامل»، ومرصد الخدمات (نبض المتعامل)، وبرنامج «المتعامل السري»، وأنظمة متابعة وتقييم الخدمات الرقمية ومراكز الخدمة التي انعكست نتائجها على أداء القيادة العامة لشرطة الشارقة، من خلال تقديم 132 خدمة شملت 107 خدمات رقمية، و25 خدمة عبر مراكز إسعاد المتعاملين، وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن الأداء المتقدم في هذا الجانب يعكس نهجاً مؤسسياً يقوم على الاستباقية والتكامل وتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المجتمع، بما يدعم جودة الحياة ويواكب تطلعات إمارة الشارقة ورؤيتها المستقبلية.