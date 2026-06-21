في 6 شوارع حيوية.. طرق دبي تنجز 30% من مشروع المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجاز 30% من مشروع المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة بطول 14.5 كيلومتراً، التي تُنفّذ في 6 شوارع حيوية، وهي: شارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والثاني من ديسمبر، والسطوة، والنهدة، وعمر بن الخطاب، ونايف، ليرتفع إجمالي أطوال المسارات الخاصة للحافلات إلى 20.6 كيلومتراً.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مطر الطاير، إن المسارات الخاصة للحافلات ومركبات الأجرة، تمثّل أحد الممكّنات الرئيسة لتحقيق مستهدفات دبي في التنقّل المستدام، إذ تسهم في جعل المواصلات العامة الخيار المفضّل والأكثر جاذبية للتنقّل اليومي، عبر توفير خدمات تتسّم بالسرعة والانتظام والاعتمادية.

وأضاف الطاير: "يُعد المشروع أحد أهم الممارسات العالمية وسياسات النقل الناجحة، التي تساعد على تحفيز السكان لاستخدام المواصلات العامة بدلاً من المركبات الخاصة، وتهدف إلى تقليل زمن الرحلة، وزيادة نسبة الالتزام بجداول مواعيد الحافلات، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام المواصلات العامة، وتحسين معدل وصول مركبات الأجرة، وخفض التكاليف التشغيلية المباشرة وغير المباشرة، وتحقيق التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وتقليل نسبة الانبعاثات الملوثة للبيئة، وصولاً لتحقيق الغاية الاستراتيجية لتكامل دبي وتحسين جودة الحياة، وتحقيق السعادة لمستخدمي المواصلات العامة، وتعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة عالمياً في سهولة التنقّل والاستدامة الحضرية".

وأكد أن "التوسع في المسارات الخاصة للحافلات يُسهم في خفض زمن الرحلة لخطوط الحافلات على المسارات المخصصة في ساعات الذروة بنسبة تتراوح بين 24 إلى 59%، وتحسين الزمن المتوقع لوصول الحافلات المستخدمة للمسارات المخصصة بنسبة تتراوح بين 28% إلى 56%، حيث يتوقع أن ينخفض زمن الرحلة للحافلات على شارع نايف بنسبة 59%، وشارع السطوة 54%، وشارع عمر بن الخطاب 50%، وشارع النهدة 38%، فيما يتوقع أن يتحسن زمن وصول الحافلات على شارع الثاني من ديسمبر بنسبة 56%، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 52% وشارع السطوة 48%، وشارع عمر بن الخطاب 42%، مشيراً إلى أن التوسّع في المسارات يسهم أيضاً في تشجيع السكان والزوار على استخدام حافلات المواصلات العامة، بنسبة تصل إلى 30% في بعض الشوارع، إلى جانب تقليل عدد الحافلات، التي تخدم هذه الخطوط".

وأوضح الطاير، أن اعتماد خطة تنفيذ المسارات الخاصة بحافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، يأتي تتويجاً للنجاح الكبير، الذي حققته المراحل الثلاث السابقة لتنفيذ المسارات، التي ساهمت في تقليل زمن الرحلة لبعض خطوط الحافلات إلى قرابة 5 دقائق لكل حافلة بنسبة تحسن في زمن الرحلة تقدر بـ 24%، كما ساهمت في رفع نسبة رضا الركاب وسائقي الحافلات ومركبات الأجرة.

الجدير بالذكر أن الهيئة نفذت في مرحلة سابقة مسارات للحافلات ومركبات الأجرة بطول 6.1 كيلومترات، شملت تنفيذ مسار منفصل لها على شارع خالد بن الوليد بطول 4.3 كيلومترات، يمتد من تقاطع شارع خالد بن الوليد مع شارع الميناء إلى ما قبل تقاطعه مع شارع زعبيل بالاتجاهين، وأجزاء من شارع نايف بطول 500 متر، وشارع الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "من دوار السطوة إلى شارع الشيخ راشد بطول 900 متر"، وشارع الغبيبة "من التقاطع مع شارع الميناء إلى شارع رقم 12 بطول 400 متر".