اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي تستعرض مستجدات تطوير التجربة الحضارية

عقدت اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، اجتماعها الخامس برئاسة رئيس المكتب التنفيذي، رئيس اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، محمد عبدالله القرقاوي، وبحضور المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، نائب رئيس اللجنة، مطر محمد الطاير، والمدير العام لمكتب سمو ولي عهد دبي، عمر سلطان العلماء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله محمد البسطي، والقائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري، والمدير العام لبلدية دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، والأمين العام للجنة، سعيد النظري.

ما الجديد؟

تحوّل دبي مفهوم المظهر والسلوك الحضاري من جانب شكلي إلى منظومة متكاملة ترتبط بجودة الحياة، وتجربة السكان والزوار، والسلوكيات اليومية في المدينة.

أبرز ما ناقشته اللجنة:

• مستجدات المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز المظهر والسلوك الحضاري للإمارة.

• خطة تطوير استراتيجية متكاملة لإضاءة مدينة دبي، تعزز الهوية البصرية وتبرز معالمها الحضارية والعمرانية.

• خطة تقييم شاملة للمظهر والسلوك الحضاري، لوضع معايير وأنظمة تحافظ على صدارة دبي في تجربتها الحضارية.

• دليل السلوكيات العامة، لترسيخ القيم الإيجابية والممارسات الحضارية في المرافق والأماكن العامة.

• دليل سلوكيات الاحتفال بالمناسبات، لتعزيز الممارسات المجتمعية الإيجابية خلال الاحتفالات والفعاليات.

ماذا قال محمد القرقاوي؟

أكد محمد القرقاوي أن دبي نجحت في بناء نموذج حضاري عالمي متفرد، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي جعلت الإنسان وجودة حياته محوراً أساسياً في مسيرة التنمية.

وقال: "نعمل على تطوير منظومة متكاملة ترتقي بتجربة الإنسان في دبي، وتعزز جودة الحياة والمظهر والسلوك الحضاري في المدينة، من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تلامس تفاصيل الحياة اليومية".

السياق العام:

المظهر والسلوك الحضاري في دبي لم يعد مرتبطاً بالبنية التحتية والخدمات فقط، بل بتكامل عناصر المدينة: الهوية البصرية، جودة الحياة، جاذبية المكان، والسلوك العام.

الخلفية:

كان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد أصدر في سبتمبر الماضي قراراً بتشكيل اللجنة التوجيهية للحفاظ على المظهر الحضاري في دبي، كمنظومة تعنى بالمحافظة على التجربة الحضارية الفريدة في الإمارة وقياسها وتطويرها.