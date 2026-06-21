تُمنح لـ 4 فئات فقط.. وزارة الموارد البشرية والتوطين توضح شروط «تصريح عمل التدريس الخصوصي»

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك شروطاً ومتطلبات محددة يجب أن تتوافر لدى الراغبين بالحصول على خدمة «تصريح عمل التدريس الخصوصي»، التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهي: ألا يقل سن طالب المدرسة عن 15 سنة، ولا يزيد على 18، وأن يكون لدى المُقدّم إقامة سارية المفعول داخل الدولة، ويُستثنى حملة التصريح الجزئي من موافقة صاحب العمل.

وقالت الوزارة، إن هناك 5 خطوات أساسية لإصدار تصريح عمل التدريس الخصوصي، تشمل: تقديم الطلب عبر القنوات الرقمية للوزارة، واستكمال البيانات والمستندات المطلوبة، والتحقق من استيفاء الشروط والمتطلبات، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وإصدار تصريح عمل التدريس الخصوصي.

وأوضحت أنه يمكن لـ 4 فئات فقط التقديم للحصول على التصريح، وهم: الطلبة، العاملون في القطاع الخاص، العاملون في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، المدرسون الخصوصيون.

وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، المستندات المطلوبة من مقدم طلب الحصول على تصريح عمل التدريس الخصوصي: بالنسبة لفئة الطلاب "طالب الجامعة، طالب المدرسة"، يجب أن يكون لديه: شهادة استمرارية دراسة للطالب في المرحلة الثانوية، ما يفيد أن الطالب مُقيّد في الجامعة، آخر شهادة دراسية للطالب المدرسي، عدم ممانعة من ولي الأمر، شهادة حسن سيرة وسلوك، شهادة لائق طبياً، أوراق ثبوتية سارية المفعول "جواز سفر، إقامة، هوية"، اعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، وصورة شخصية واضحة بخلفية بيضاء.

أما العاملين في القطاعات المختلفة، بما فيها الجهات الحكومية وشبه الحكومية، فتشمل: آخر درجة علمية، شهادة حسن سيرة وسلوك، عدم ممانعة من صاحب العمل، شهادة لائق طبياً، شهادة خبرة إذا وجدت، أوراق ثبوتية سارية المفعول "جواز سفر، إقامة، هوية"، اعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، وصورة شخصية واضحة بخلفية بيضاء.

والعاطلين عن العمل: آخر درجة علمية، شهادة حسن سيرة وسلوك، أوراق ثبوتية سارية المفعول "جواز سفر، إقامة، هوية"، شهادة لائق طبياً، شهادة خبرة إذا وجدت، اعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، وصورة شخصية واضحة بخلفية بيضاء.

بينما فئة المدرس المسجل في مدرسة حكومية أو خاصة، فيجب أن يكون لديه: شهادة حسن سيرة وسلوك، عدم ممانعة من صاحب العمل، شهادة لائق طبياً، شهادة خبرة إذا وجدت، اعتماد ميثاق التدريس الخصوصي، صورة شخصية واضحة بخلفية بيضاء.