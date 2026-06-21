%98.9 نسبة التغطية الأمنية في مركز شرطة الفقع بدبي

اطلع القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، على نتائج وإنجازات مركز شرطة الفقع، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، اللواء حارب محمد الشامسي، ومساعد القائد العام لشؤون العمليات، اللواء سيف مهير المزروعي، ومساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء عيد محمد ثاني، ومدير الإدارة العامة للعمليات، العميد تركي بن فارس، ومدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، العميد ماجد السويدي، وعدد من الضباط.

واستعرض مركز شرطة الفقع أبرز الإنجازات والنتائج التي حققها، حيث بلغت نسبة التغطية الأمنية 98.9%، فيما حقق المركز نسبة 100% في مؤشر المحفزين، و99.7% في مؤشر السعادة الوظيفية، الأمر الذي يعكس كفاءة الأداء المؤسسي، وحرص فرق العمل على تطبيق أفضل الممارسات الشرطية والإدارية، والارتقاء بجودة الخدمات الأمنية المقدمة للجمهور. كما تم خلال التفتيش عرض إحصاءات المعاملات الجنائية للعام 2025، وآليات التعامل معها وفق أعلى المعايير الأمنية والاحترافية، إلى جانب استعراض المبادرات التطويرية والمقترحات التحسينية التي أسهمت في تعزيز جودة العمل ورفع كفاءة الأداء الميداني والإداري في المركز. وأكد الفريق عبدالله خليفة المري أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز الجاهزية الأمنية والعملياتية، ومواصلة تطوير منظومة العمل الشرطي بما يواكب توجهات القيادة الرشيدة ورؤية شرطة دبي في الريادة العالمية بالأمن والخدمات الشرطية.