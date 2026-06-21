محمد بن راشد يعتمد قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة «الاتحاد لائتمان الصادرات»

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، برئاسة وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وعضوية كل من: الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية أحمد محمد النقبي، والمدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات خليل فاضل المنصوري، والرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار محمد علي الكمالي، والمدير التنفيذي لعمليات استقطاب الاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بإمارة دبي محمد شرف، والشيخ سلطان بن محمد النعيمي، مدير عام دائرة الميناء والجمارك بإمارة عجمان، والشيخ عمر بن صقر القاسمي، مدير تنفيذي مكتب الاستثمار والتطوير بإمارة رأس الخيمة، ونائب مدير الدائرة المالية للشؤون المالية الحكومية بإمارة الفجيرة مريم عبدالله المطروشي، والرئيس التنفيذي في بنك HSBC-الإمارات العربية المتحدة محمد المرزوقي، والرئيس التنفيذي لشركة «أورينت للتأمين» عمر الأمين، والرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات والشرق الأوسط وباكستان رولا أبومنة، وعضو اللجنة التنفيذية في مجموعة «Coface» بارت بارتين.

وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة يُعد خطوة مهمة لمواصلة تطوير سياسة وأعمال الشركة، والعمل على تحقيق المستهدفات المؤسسية لتسهيل تدفق الصادرات الإماراتية للأسواق العالمية، وقال: «إن المجلس بما يتضمنه من كوادر قيادية وخبرات تخصصية في مختلف القطاعات سيعمل بتفانٍ وإخلاص على تحقيق رؤية ورسالة الشركة في تمكين الصادرات المحلية ودعم التجارة الخارجية غير النفطية، بما يُعزز النمو المستدام للاقتصاد الوطني ويخدم المسيرة التنموية للدولة».

وأضاف: «بفضل الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة، تمضي دولة الإمارات قدماً في ترسيخ حضورها كأحد أبرز أقطاب التجارة والتصدير وإعادة التصدير على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وانطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية وتماشياً مع رؤيتنا، ستواصل الشركة الإسهام في النمو المستدام لأنشطة التجارة الخارجية غير النفطية والتصدير وإعادة التصدير باعتبارها محركات للتنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك عبر توطيد شراكاتنا الاستراتيجية وتعزيز حلولنا وبرامجنا في تأمين الصادرات وتمويل التجارة، بما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية والتجارية الوطنية لدولة الإمارات».

بدورها، قالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي: «يشكل إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات خطوة مهمة في مسيرة الشركة، حيث يزخر مجلس الإدارة الجديد بقيادات ذات خبرات مهمة في مجال العمل الحكومي، وفي عدد من القطاعات المالية والاستثمارية والمصرفية والائتمانية، بقيادة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وستواصل الشركة ترسيخ دورها كمحركٍ رئيس لنمو التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، تماشياً مع مستهدفات الدولة في دفع عجلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتعزيز تنوعه».