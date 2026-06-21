«تنمية المجتمع» بدبي تنظم «ابدأها صح» للمقبلين على الزواج

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي برنامج «ابدأها صح» ضمن برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتمكين المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات اللازمة، لبناء حياة زوجية مستقرة ومستدامة بما ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تضع الأسرة في قلب التنمية المجتمعية، وتسعى إلى تعزيز جودة الحياة والتلاحم الأسري في الإمارة.

يأتي البرنامج ضمن منظومة المبادرات التي تنفذها الهيئة لتعزيز الوعي الأسري والوقاية الاجتماعية من خلال تزويد المقبلين على الزواج بالمعارف العملية التي تسهم في بناء علاقات أسرية متوازنة قادرة على مواجهة التحديات والمتغيرات الاجتماعية المعاصرة.

وتضمن البرنامج سلسلة من الورش والجلسات التوعوية والتثقيفية التي تناولت عدداً من المحاور الأساسية المرتبطة بالحياة الزوجية، شملت جاهزية الحياة الزوجية وخطة أول 100 يوم في الزواج والتوازن الرقمي في الحياة العصرية والحقوق والواجبات الزوجية، إضافة إلى الصحة الإنجابية، وذلك بهدف إعداد المشاركين لحياة أسرية قائمة على التفاهم والشراكة والمسؤولية المشتركة.

وأكدت رئيس قسم البرامج الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي الدكتورة هالة الأبلم، أن برنامج «ابدأها صح» يعكس التزام الهيئة بتطوير مبادرات نوعية تسهم في إعداد المقبلين على الزواج وتمكينهم من بناء أسر مستقرة وقادرة على الإسهام في تعزيز التلاحم المجتمعي.

وأضافت الأبلم أن الهيئة حريصة من خلال هذا البرنامج على تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف جوانب الحياة الزوجية والأسرية انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في بناء الأسرة يمثل استثماراً في استدامة المجتمع ورفاهيته، كما تواصل أيضاً تطوير المحتوى التدريبي للبرنامج بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويستجيب لاحتياجات الشباب، ويسهم في تعزيز جاهزيتهم لبناء علاقات أسرية ناجحة ومستدامة.

وقالت مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع في دبي الدكتورة ناعمة الشامسي، إن برنامج «ابدأها صح» يجسد توجه هيئة تنمية المجتمع في دبي نحو الاستثمار في الأسرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء مجتمع متلاحم ومستدام، مشيرةً إلى أن الهيئة تتبنى نهجاً استباقياً يرتكز على تعزيز الوعي والوقاية الاجتماعية من خلال تزويد المقبلين على الزواج بالمعارف والمهارات التي تساعدهم على بناء علاقات أسرية مستقرة وقادرة على مواجهة التحديات المستقبلية. وأضافت الشامسي أن البرنامج ينسجم مع مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي تضع الأسرة في قلب التنمية، مؤكدةً أن الهيئة تواصل تطوير مبادرات نوعية وشراكات فاعلة تسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التلاحم الأسري والمجتمعي بما يدعم استدامة الاستقرار الاجتماعي ويعزز جاهزية الأجيال المقبلة للمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة.

من جانبها أكدت مستشار المدينة الرقمية التابعة لهيئة دبي الرقمية علياء المهيري، أن جلسة التوازن الرقمي في الحياة العصرية ضمن البرنامج سلطت الضوء على أهمية الاستخدام الواعي والمتوازن للتكنولوجيا في ظل التحول الرقمي المتسارع ودورها في التأثير على طبيعة العلاقات الزوجية والأسرية.