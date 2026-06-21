الشرطة وإسعاف دبي تختتمان دورة «قيادة المركبات في المناطق الوعرة»

كرّم مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بشرطة دبي، اللواء راشد خليفة الفلاسي، المشاركين من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، في الدورة التدريبية المتخصصة لقيادة المركبات في المناطق الوعرة.

وهدفت الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات اللازمة لقيادة المركبات في البيئات والمناطق الوعرة، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات الميدانية المختلفة، وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة، من خلال برنامج تدريبي متكامل، أشرف على تقديمه وكيل أول تميم الهوتي، مدرب معتمد، واشتمل على تطبيقات عملية وسيناريوهات ميدانية متنوعة.

وأكد اللواء راشد الفلاسي أن الاستثمار في التدريب التخصصي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز الجاهزية العملياتية، ورفع كفاءة الكوادر الميدانية للتعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية بكفاءة واحترافية، مشيراً إلى أن البيئات الوعرة تتطلب مهارات متقدمة وخبرات نوعية، تضمن سرعة الاستجابة وسلامة الفرق العاملة في الميدان.

وأوضح أن هذه الدورة تأتي في إطار التزام شرطة دبي تبادل المعرفة والخبرات التخصصية مع الشركاء الاستراتيجيين، وترسيخ نهج العمل التكاملي بين المؤسسات الأمنية والخدمية.