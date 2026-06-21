«الإمارات للفلك»: اليوم بداية فصل الصيف فلكياً

قالت جمعية الإمارات للفلك، إن فصل الصيف يبدأ اليوم فلكياً مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي للعام الجاري، وتحديداً في الساعة 08:25 بالتوقيت العالمي (12:25 بتوقيت الإمارات)، لافتة إلى أن فصل الصيف وفق المفهوم الفلكي، يستمر ثلاثة أشهر حتى حلول الاعتدال الشمسي الخريفي بحدود 23 سبتمبر المقبل.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أنه مع موعد الانقلاب الشمسي الصيفي تتعامد الشمس على مدار السرطان في أقصى موقع لها نحو الشمال، فيما ينعدم الظل وقت الظهر في مناطق التعامد، ومنها المناطق الجنوبية من الدولة، ويضمحل ظل الزوال في عموم الجزيرة العربية، ويكون أقصر ظل للزوال في عموم النصف الشمالي من الأرض، لافتاً إلى أن الإمارات ستشهد بين 18 و24 يونيو أطول نهار، حيث تصل مدته إلى 13 ساعة و50 دقيقة.

وأشار إلى ارتفاع درجات الحرارة لتراوح معدلاتها بين 41-43 درجة مئوية نهاراً، و27-31 درجة مئوية ليلاً مع أجواء جافة عموماً ونشاط للرياح، وذلك خلال النصف الأول من الصيف الذي يمتد بين 21 يونيو ويستمر حتى 10 أغسطس.

وأوضح أنه خلال تلك الفترة ستسود رياح «البارح» الصيفية، حيث تنشط الرياح الشمالية والشمالية الغربية، والتي تثير تحرك الكثبان الرملية، وتثير الغبار أحياناً، مع احتمالية تشكل موجات هوائية حارة ترفع درجات الحرارة بما لا يقل عن 3 درجات عن معدلاتها الطبيعية ولمدة يومين متتاليين على الأقل، وقد تستمر لـ6 أيام أو أكثر في بعض الأحيان، وقد تتجاوز 50 درجة مئوية نهاراً في بعض المناطق، وتهب أحياناً رياح «السموم» الحارة و الجافة.

وأضاف أنه خلال النصف الثاني من الصيف والممتد بين 11 أغسطس حتى موعد الاعتدال الشمسي الخريفي في 23 سبتمبر، ستتدفق الرطوبة العالية مع استمرار الحرارة العالية، وتنشط «رياح الكوس» الرطبة التي تعمل على نشاط تكونات السحب الركامية على المرتفعات الجبلية لسلسلة جبال الحجر والمناطق المحيطة بها متسببة في أمطار رعدية «الروايح». يشار إلى أن فصل الصيف وفق المفهوم المناخي أو الأرصادي والذي يستند إلى معدلات درجات الحرارة في نصف الكرة الأرضية الشمالي، يبدأ في الأول من يونيو وينتهي في 31 أغسطس من كل عام.