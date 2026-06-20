الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مطار العاصمة في النيجر

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي على مطار ديوري هاماني في عاصمة جمهورية النيجر، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة النيجر وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين.