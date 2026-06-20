«المهارات الحياتية».. برنامج لتأهيل الشباب وتمكين الأسرة

صممت هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، التابعة لدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، برنامج «المهارات الحياتية»، الهادف إلى تمكين الشباب وتزويدهم بمهارات عملية وتقنية وإبداعية تعزز جاهزيتهم للمستقبل، وذلك في إطار دعم مستهدفات «عام الأسرة 2026» في دولة الإمارات.

وأكدت الهيئة أن البرنامج يجسد توجهاتها الرامية إلى الاستثمار في طاقات الشباب وتنمية قدراتهم، من خلال الاستفادة من الخبرات التطوعية المتخصصة في نقل المعرفة وبناء المهارات، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن برنامج «المهارات الحياتية» يأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تنفذها الهيئة لدعم استقرار الأسرة وتعزز دورها المحوري في المجتمع.

ويركز البرنامج على توفير تدريب عملي للشباب في مجالات حيوية تشمل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، عبر برامج متخصصة يقودها أكثر من 100 متطوع ومتطوعة من أصحاب الخبرات، بما يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار وتنمية المهارات الإبداعية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، كما يستهدف البرنامج سد الفجوات المهارية وتأهيل الشباب لمتطلبات المستقبل، بما يمكنهم من الاضطلاع بأدوار مؤثرة في مجتمعاتهم.

وأكدت الهيئة أن البرنامج يعكس التزامها بتعزيز أثر المساهمات المجتمعية من خلال مبادرات استراتيجية تمتد أثارها إلى الأسرة والمجتمع، وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة وقدرة على مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية.