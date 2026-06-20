لطيفة بنت محمد: دبي آمنت بالفعل طريقاً للريادة فصنعت مستقبلاً يُلهم العالم

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن دبي مدينة آمنت بالفعل طريقاً للريادة، فصنعت مستقبلاً يُلهم العالم كل يوم.

وقالت سموها في تغريدة على منصة «إكس»، أمس: «قصة دبي هي قصة أفعال صنعت الفرق.. أفعال حوّلت الرؤى إلى واقع، والطموحات إلى إنجازات، وجعلت من دبي نموذجاً عالمياً للتقدم والابتكار».

وأضافت سموها: «واليوم نحتفي بهذه المسيرة عبر مبادرة (Dubai It) دبي الأفعال، التي تسلّط الضوء على المحطات والإنجازات التي شكّلت قصة دبي».

وتابعت سموها: «شاركونا صوركم وإبداعاتكم التي توثّق التحول والإنجاز باستخدام: #دبي_الأفعال Dubai It لنروي قصة مدينة آمنت بالفعل طريقاً للريادة، فصنعت مستقبلاً يُلهم العالم كل يوم».