انخفاض معدل التدخين في الفجيرة إلى 3.8% مقارنة بـ 8.7% على مستوى الدولة خلال عام

كشفت نتائج المسح الصحي الوطني 2024-2025، الصادرة عن مركز الفجيرة للإحصاء، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، انخفاض معدلات التدخين في إمارة الفجيرة، مقارنة بالمعدل الوطني، مقابل ارتفاع معدلات الإصابة بضغط الدم بين كبار السن، إلى جانب تباينات في مؤشرات استهلاك الطاقة والصوديوم بين الفئات العمرية المختلفة، إذ بلغت نسبة التدخين بين السكان في الفجيرة، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، 3.8%، مقارنة بـ8.7% على مستوى الدولة.

وسجلت الفئة العمرية، البالغة 60 عاماً فأكثر، نسبة 3.6%، مقابل 5.6% وطنياً، وفي المقابل أظهرت النتائج ارتفاع نسبة المصابين بارتفاع ضغط الدم بين السكان البالغين في الفجيرة إلى 30.5%، مقارنة بـ25.9% على مستوى الدولة، بينما بلغت النسبة بين من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر 84%، مقابل 67% وطنياً.

وأظهرت نتائج المسح أن متوسط استهلاك الطاقة اليومي لدى الأطفال دون سن الخامسة في الفجيرة بلغ 1074 سعرة حرارية يومياً، مقارنة بـ1122.6 سعرة على مستوى الدولة، بينما بلغ متوسط الاستهلاك لدى الأطفال من عمر خمسة إلى 17 عاماً نحو 2162.5 سعرة حرارية يومياً، مقابل 2019.7 سعرة وطنياً.

كما بلغ متوسط استهلاك الطاقة لدى السكان في الفجيرة، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، 2597.7 سعرة حرارية يومياً، مقارنة بـ2852.3 سعرة على مستوى الدولة، وفي ما يتعلق باستهلاك الصوديوم، أظهرت النتائج أن نسبة الأطفال دون سن الخامسة، الذين يتجاوزون الحدود الموصى بها لاستهلاك الصوديوم، بلغت 14% في الفجيرة، مقابل 17.5% على مستوى الدولة، بينما بلغت النسبة بين الأطفال من عمر خمسة إلى 17 عاماً نحو 79.9%، مقارنة بـ80.9% وطنياً.

كما أظهرت النتائج أن 96.8% في الفجيرة، ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، يتجاوزون الحدود الموصى بها لاستهلاك الصوديوم، مقارنة بـ96.2% على مستوى الدولة، بينما بلغت النسبة بين من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر 96.9%، مقابل 97.6% وطنياً، وينفذ المسح الصحي الوطني كل خمس سنوات لقياس المؤشرات الصحية والغذائية للسكان، وتوفير بيانات تدعم التخطيط الصحي، ورسم السياسات والبرامج الصحية المستقبلية.