خفض زمن التنقل إلى 3 دقائق.. افتتاح جسر جديد في «دبي هاربر» بطاقة 6000 مركبة في الساعة

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، اليوم الجمعة، جسراً جديداً في منطقة دبي هاربر بطول 1500 متر وبسعة مسار ينفي كل اتجاه وطاقة استيعابية تصل إلى 6000 مركبة في الساعة، ويوفر الجسر مدخلاً مباشراً إلى المنطقة من شارع الشيخ زايد للقادمين من جبل علي وديرة، ما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتحسين سهولة الوصول إلى الواجهة البحرية، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 12 دقيقة إلى 3دقائق فقط، ضمن جهود الهيئة لتطوير البنية التحتية ومواكبة النمو العمراني والاقتصادي المتسارع في الإمارة.

وتفصيلاً، أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، افتتاح جسراً جديداً في منطقة دبي هاربر، ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع شارع النسيم، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة الحركة المرورية وتحسين الربط بين شبكة الطرق الرئيسة والمشروعات العمرانية والسياحية المتنامية في الإمارة.

وأكدت الهيئة عبر منصاتها الرقمية أن المشروع يأتي في إطار مواصلة الهيئة تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير البنية التحتية للطرق، بما يواكب النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده دبي، ويرفع من كفاءة التنقل بين المناطق الحيوية، ويعزز جودة الحياة للسكان والزوار.

ويُعد الجسر الجديد أحد أبرز مكونات مشروع تطوير مداخل ومخارج منطقة دبي هاربر، الواجهة البحرية الاستثنائية التي تضم أكبر مراسي لليخوت في منطقة الشرق الأوسط، وتستقطب آلاف الزوار والسياح والمقيمين سنوياً، فضلاً عن احتضانها العديد من المشروعات السكنية والفندقية والترفيهية.

ونُفذ المشروع بالشراكة مع «شمال القابضة»، حيث يمتد الجسر بطول 1500 متر، وبسعة مسارين في كل اتجاه، فيما تبلغ طاقته الاستيعابية نحو 6000 مركبة في الساعة، ما يعزز قدرة شبكة الطرق على استيعاب الأحجام المرورية المتزايدة في المنطقة، ويؤمن انسيابية أكبر للحركة خلال أوقات الذروة.

ويوفر الجسر مدخلاً مباشراً إلى دبي هاربر من شارع الشيخ زايد للقادمين من منطقتي جبل علي وديرة، الأمر الذي يسهم في تسهيل الوصول إلى المنطقة واختصار مسارات التنقل، ويحد من الحاجة إلى استخدام طرق بديلة أو الالتفاف عبر تقاطعات متعددة للوصول إلى الوجهة.

وأكدت الهيئة أن المشروع سيحقق أثراً مباشراً على زمن الرحلات، إذ سيسهم في خفض مدة الوصول إلى دبي هاربر من12 دقيقة إلى ثلاث دقائق فقط، ما يمثل تحسناً كبيراً في كفاءة التنقل، ويعكس الدور الحيوي الذي تلعبه المشاريع المرورية الجديدة في تعزيز تجربة مستخدمي الطريق وتقليل زمن التنقل اليومي.

ويشمل المشروع تنفيذ مجموعة من الأعمال التطويرية والتحسينات السطحية على التقاطعات والطرق الممتدة على طول مسار الجسر، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الانسيابية المرورية، وتحسين توزيع الحركة بين المداخل والمخارج المختلفة للمنطقة، فضلاً عن تعزيز عناصر السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.

ويُتوقع أن يسهم المشروع في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية في دبي هاربر من خلال تحسين سهولة الوصول إليها، خصوصاً في ظل ما تشهده المنطقة من نمو متواصل في الأنشطة التجارية والسياحية والفعاليات المختلفة، إلى جانب التوسع المستمر في المشروعات العقارية والسكنية المحيطة بها.

ويعكس افتتاح الجسر استمرار هيئة الطرق والمواصلات فيتبني حلول هندسية متقدمة ومشاريع تطويرية تستهدف مواكبة النمو الحضري المتسارع في دبي، وتعزيز جاهزية البنية التحتية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الحركة المرورية خلال السنوات المقبلة.