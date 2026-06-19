إنشاء مدرسة مملوكة لـ "أميركية الشارقة"

ترأست سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، اجتماع مجلس أمناء الجامعة، وأقرّ المجلس مجموعة من القرارات، أبرزها إنشاء مدرسة مملوكة للجامعة الأميركية في الشارقة، من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، تتولى إدارتها مجموعة "جيمس للتعليم" بموجب اتفاقية إدارة طويلة الأمد، وتعتمد المنهج الأميركي وتدعم البحث العلمي والابتكار، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مجتمع المدرسة وأعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الجامعة.