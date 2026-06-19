الشارقة.. دراجات متطورة لتسريع الاستجابة للبلاغات والحوادث

أعلنت هيئة الشارقة للدفاع المدني عن إدخال دراجات تدخل سريع متطورة إلى أسطولها التشغيلي، بما يدعم جاهزية الفرق الميدانية ويعزز قدرتها على الوصول السريع إلى مواقع البلاغات والحوادث في مختلف مناطق الإمارة، ولاسيما في الفعاليات الكبيرة والمناطق ذات الكثافة المرورية العالية، إلى جانب الشوارع الضيقة والمناطق المزدحمة.

وزوّدت الدراجات الجديدة بحزمة متقدمة من المعدات والتجهيزات الميدانية حيث تضم خزانين جانبيين بسعة 25 لتراً لكل منهما، إضافة إلى خرطوم ضغط عالٍ يتيح التعامل السريع مع الحرائق المحدودة في مراحلها الأولى. كما تحتوي على جهاز رش عالي الضغط يوفر كفاءة أكبر في عمليات المكافحة الأولية، ويساعد على الحد من انتشار النيران قبل وصول آليات الإطفاء الثقيلة إلى موقع الحادث.