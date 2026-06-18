ماجد الفارسي: ابتسامة محمد بن زايد خلال لقائه ترامب «اللحظة الأجمل»

أكد الإعلامي الإماراتي، ماجد الفارسي، أن ابتسامة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال اللحظة العفوية التي جمعته بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على هامش تغطية أعمال قمة مجموعة السبع، كانت أكثر ما أسعده في ذلك الموقف، مشيراً إلى أن ردود الفعل الإيجابية، التي تلقاها بعد إشادة الرئيس الأميركي بأسلوبه المهني، عكست الصورة الحضارية التي يحملها أبناء الإمارات إلى العالم.

ولفت الفارسي انتباه الرئيس الأميركي بأسلوبه اللبق أثناء توجيهه سؤالاً له قائلاً: «سيدي الرئيس، لدي سؤال من فضلك»، فرد الرئيس الأميركي مباشرة قائلاً لصاحب السمو رئيس الدولة: «يا له من شخص أنيق، هل هو من بلدك؟ إن أسلوبه لطيف بعكس الصحافيين لدينا فهم ليسو لطفاء، يا له من شخص حسن المظهر يمكنني أن أضعه في فيلم الآن».

وقال: «أكثر ما أعتز به هو سماع عبارات تصف هذا الموقف بأنه يجسد أخلاق (عيال زايد) التي تربينا عليها في دولة الإمارات».

وأضاف الفارسي لـ«الإمارات اليوم»، أن الموقف جاء بشكل عفوي تماماً أثناء طلبه توجيه سؤال إلى الرئيس الأميركي، مؤكداً: «أن تحصل على كلمة طيبة أو إشادة من رئيس أكبر دولة في العالم، وأمام أعظم قائد في العالم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فهذا أمر قد لا يتكرر مرتين في العمر، لكنه بالنسبة لي كان توفيقاً من الله قبل كل شيء».

وأوضح أن أجواء القمة كانت مفعمة بالإيجابية والفرح، لافتاً إلى أن الرئيس ترامب بدا سعيداً خلال التفاعل مع الإعلاميين، إلا أن اللحظة التي ستبقى راسخة في ذاكرته هي ابتسامة صاحب السمو رئيس الدولة، قائلاً: «هذه الابتسامة لا أعتقد أنني سأنساها، ويكفيني أن أحصل على نافذة بسيطة أخدم من خلالها دولة الإمارات، وأغطي شؤونها أمام العالم، فهذا شرف كبير».

وأشار إلى أن حجم التفاعل، والرسائل التي تلقاها من داخل الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، عكسا حجم الفخر والاعتزاز بالموقف، مؤكداً أن ما لمسه من ردود فعل إيجابية يمثل انعكاساً للقيم التي تربى عليها أبناء الإمارات.

وأضاف: «أكثر ما يسعدني عندما أسمع من يقول إن هذه أخلاق (عيال زايد) التي تربينا عليها، والحمد لله أننا نعكس هذه الصورة الحضارية للعالم، للقريب قبل البعيد».

وأكد أن الموقف يعكس المكانة التي وصل إليها الإعلام الإماراتي وما يتمتع به من مهنية وحضور على الساحتين المحلية والدولية، مشيراً إلى أن البيئة الإعلامية في دولة الإمارات أسهمت في بناء شخصيات إعلامية قادرة على تمثيل الدولة بصورة مشرفة في مختلف المحافل العالمية، قائلاً: «أنا فخور جداً بهذا الموقف، وتكفيني ابتسامة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في تلك اللحظة، فهي بالنسبة لي أعظم مكافأة وأجمل ذكرى».

ماجد الفارسي:

• أن تحصل على إشادة من رئيس أكبر دولة في العالم، وأمام أعظم قائد في العالم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فهذا أمر قد لا يتكرر مرتين في العمر.