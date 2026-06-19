«الشؤون الدولية» في ديوان الرئاسة يطلق المتحدث الرقمي «زايد».. مدعوماً بالذكاء الاصطناعي

في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو تبني التقنيات المتقدمة وتوظيفها في تطوير العمل المؤسسي، أطلق مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة المتحدث الرقمي «زايد» المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف الإسهام في التعريف بمبادرات المكتب وأولوياته الاستراتيجية وأنشطته الدولية عبر أدوات رقمية مبتكرة.

وتقدم المبادرة نموذجاً جديداً للتواصل المؤسسي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لإيصال المحتوى والرسائل الرئيسة بأسلوب تفاعلي وميسر يواكب تطلعات المستقبل، ويعزز الوصول إلى مختلف شرائح الجمهور.

وقالت رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، مريم بنت محمد المهيري: «تنطلق مسيرة دولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي من رؤية راسخة أرستها قيادتنا الرشيدة.. رؤية تنظر إلى الابتكار بوصفه أداة لتمكين المجتمعات وتعزيز التواصل الإنساني، إلى جانب كونه محركاً للتقدم التكنولوجي. ويمثل إطلاق المتحدث الرقمي (زايد) امتداداً لالتزامنا بتبني التقنيات التحويلية وتوظيفها في تطوير أساليب التواصل لدى مكتب الشؤون الدولية، بما يسهم في بناء تفاعل أعمق وأكثر تأثيراً مع مختلف فئات الجمهور، لاسيما الأجيال الشابة».

وتجسد المبادرة نهج دولة الإمارات القائم على وضع الابتكار في صميم العمل المؤسسي، كما تنسجم مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وخدمات المستقبل.

ومن خلال المتحدث الرقمي «زايد»، يسعى مكتب الشؤون الدولية إلى تعزيز التفاعل مع الجمهور عبر منصة تواصل ذكية وديناميكية وسهلة الوصول، تواكب التحولات الرقمية المتسارعة وتدعم تطوير قنوات التواصل المؤسسي.