المنصوري: الإمارات تواصل ترسيخ نموذج عالمي رائد في حماية الطفل والأسرة

ثمّنت مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، شيخة سعيد المنصوري، قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، الذي تضمن تحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ15 عاماً، وإقرار ضوابط ومعايير تهدف إلى توفير بيئة رقمية أكثر أماناً وتوازناً للأطفال، مؤكدة أن دولة الإمارات تواصل من خلال رؤيتها الاستباقية وتشريعاتها المتقدمة ترسيخ نموذج عالمي رائد يضع الإنسان والأسرة وجودة الحياة في مقدمة أولوياته.

وأضافت: «إن رعاية وحماية الأطفال في العصر الرقمي لم تعد مسؤولية فردية، بل مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والتشريعية ومنصات التقنية، بما يضمن تنشئة جيل أكثر وعياً وقدرة على التعامل الآمن والمسؤول مع العالم الرقمي».

وأكدت أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال تضع رعاية الأطفال وتعزيز سلامتهم النفسية والاجتماعية في صميم رسالتها، وتواصل، تزامناً مع «عام الأسرة»، تنفيذ المبادرات والبرامج التوعوية والتثقيفية التي تستهدف الأطفال والأسر والمجتمع.