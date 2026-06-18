أحمد بن محمد: بقيادة محمد بن راشد.. دبي تعيد تعريف مفاهيم المستحيل

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دبي، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، تواصل إبهار العالم بأفعالها، عبر مشاريع ومبادرات وأفكار تسبق عصرها، وتعيد تعريف مفاهيم المستحيل.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تواصل دبي إبهار العالم بأفعالها، عبر مشاريع ومبادرات وأفكار تسبق عصرها، وتعيد تعريف مفاهيم المستحيل ... بين أفق دبي في عام 1976 وأفقها في عام 2026، تمتد قصة مدينة آمنت بأن الرؤية إذا اقترنت بالإرادة والعمل أصبحت واقعاً يراه العالم، ونموذجاً يحتذى به في صناعة المستقبل.

دبي الأفعال.. Dubai-it"