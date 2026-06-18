مكتوم بن محمد: من رؤية محمد بن راشد تشكّلت فلسفة دبي في العمل

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن فلسفة دبي في العمل تشكّلت انطلاقاً من رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، بأن قيمة الطموح تُقاس بما يتحقق منه على أرض الواقع.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "علّمنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن قيمة الطموح تقاس بما يتحقق منه على أرض الواقع. ومن هذه الرؤية تشكّلت فلسفة دبي في العمل؛ نهجٌ يصنع الإنجاز، ويحوّل الأفكار الكبرى إلى نتائج استثنائية. هذه هي دبي... Dubai it".