خالد بن محمد بن زايد يدشن مشروع السمحة السكني بتكلفة إجمالية تصل إلى 738 مليون درهم

دشَّن سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مشروع السمحة السكني في أبوظبي، الذي يُقام على مساحة 50 هكتاراً، بتكلفة إجمالية تصل قيمتها إلى 738 مليون درهم، ويضم 242 فيلا سكنية للمواطنين.

واستمع سموّه إلى شرح مفصَّل حول المواصفات المعتمدة في بناء المشروع ومكوّناته، التي تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية والمرافق العامة والخدمية، والتي تضم 33 حديقة عامة ومساحات خضراء، إلى جانب تشييد جامع بمساحة 1,228 متراً مربعاً يتسع لـ644 مصلياً، ومجمّعين تجاريين يتضمنان 38 محلاً تجارياً، ومسار دراجات بطول 3 كيلومترات، فيما تبلغ مساحة أرض الوحدة السكنية ضمن المشروع 1,080 متراً مربع بمساحة بناء تعادل 505 أمتار مربعة.

وقام سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بجولة تفقدية في مرافق المشروع اطّلع خلالها على التفاصيل والمواصفات الفنية للبناء، والتصاميم الخارجية والداخلية للمشروع الذي تقوم بتطويره هيئة أبوظبي للإسكان ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة وأحدث المواصفات العالمية.

وأكد سموّه أن مشروع السمحة السكني، وغيره من المشاريع السكنية في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، يجسّد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة توفر للمواطنين مقومات الاستقرار والازدهار وجودة الحياة، مشيراً سموّه إلى أن نهج إمارة أبوظبي في تطوير القطاع السكني يتجاوز توفير المساكن إلى إنشاء منظومة متكاملة تجمع بين السكن والخدمات والمرافق المجتمعية والبنية التحتية الحديثة، بما يدعم رفاه المجتمع، ويمكن الأسر المواطنة من الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة.

ورافق سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال تدشين المشروع، الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ورئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان محمد علي الشرفا، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي سيف سعيد غباش، ومدير عام هيئة أبوظبي للإسكان حمد حارب المهيري، ومدير عام مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية المهندس ميسرة محمود عيد.

وبهذه المناسبة، قال محمد علي الشرفا: يُجسِّد مشروع السمحة السكني التزامنا المتواصل ببناء مجتمعات سكنية عصرية متكاملة، توفِّر خيارات سكنية وفق أعلى المعايير العالمية، انسجاماً مع رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها الرامية إلى توفير المسكن الملائم للمواطنين بما يضمن الاستقرار الأسري وأعلى مستويات الرفاه المعيشي.

وأضاف: يمثّل المشروع نموذجاً مثالياً لنوعية المشاريع التي تقوم الهيئة على تنفيذها ضمن محفظتها الواسعة على مستوى إمارة أبوظبي، ويعكس جهودنا المستمرة لتطوير منظومة إسكانية مستدامة تضيف إلى حياة منتفعيها وتدعم مسيرة التنمية العمرانية والاجتماعية الشاملة.

من جانبه، قال حمد حارب المهيري: يأتي مشروع السمحة السكني استكمالاً لمسيرة الهيئة في توفير مجتمعات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، حيث صُمم المشروع بعناية ليواكب متطلبات الأسر المواطنة من حيث المساحة والتصميم والمرافق المجتمعية، وبما يعزّز جودة الحياة في بيئة متكاملة الخدمات.

ويُعد مشروع السمحة السكني من مشاريع الحي الإماراتي المتكامل التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان ضمن خططها لتوفير مساكن عصرية ضمن مجتمعات متكاملة للمواطنين، بما يعزز استقرارهم الأسري والاجتماعي، ويواكب النمو العمراني الذي تشهده إمارة أبوظبي.