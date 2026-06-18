"أراضي دبي" و"هيئة تنمية المجتمع" تطلقان المرحلة الثانية من برنامج "بَرْوَة"

نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي اليوم أولى الورش التفاعلية ضمن المرحلة الثانية من برنامج "بَرْوَة" أول برنامج عقاري اجتماعي وإنساني مستدام من نوعه على مستوى المنطقة وذلك في مركز البرشاء المجتمعي في خطوة تهدف إلى تعزيز وعي كبار المواطنين بالخدمات العقارية المتاحة لهم وتسهيل استفادتهم منها بطريقة تراعي احتياجاتهم وتدعم استقلاليتهم وجودة حياتهم.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من اللقاءات التفاعلية التي تنظمها الدائرة خلال شهري يونيو ويوليو 2026 والتي ستتواصل من خلال جلسات أخرى في نادي ذخر بمنطقتي الوصل والخوانيج.

وجاء إطلاق هذه المرحلة استكمالاً للنجاحات التي حققها البرنامج منذ تدشينه حيث استفاد أكثر من 18 ألفاً و599 متعاملا من كبار المواطنين وأصحاب الهمم من مختلف خدماته بما في ذلك 11 ألفاً و293 من فئة الرجال و7306 سيدات ما يعكس الإقبال المتزايد على الخدمات العقارية المصممة خصيصاً لكبار المواطنين وأصحاب الهمم ويؤكد أهمية البرنامج في تمكينهم من إدارة ممتلكاتهم العقارية بيسر وسهولة.

وبلغ عدد المعاملات المقدمة عبر مراكز الدائرة ومراكز أمناء التسجيل وأمناء الخدمات ضمن مبادرتي "البرزة" و"الكراني" في إطار البرنامج نحو 24,844 معاملة فيما بلغ عدد معاملات مبادرة "الكيتوب" عبر تطبيق "دبي ريست" 1895 معاملة.

أما مبادرة "المرسال" فقد استقبلت عبر مركز الاتصال 3484 مكالمة وشهدت تنفيذ 712 استبيانا وحققت نسبة سعادة مرتفعة للمتعاملين وصلت إلى 94 بالمئة.

وتتضمن المرحلة الثانية من البرنامج سلسلة من اللقاءات التعريفية التفاعلية التي تُعقد تحت شعار "بَرْوَة.. لأنكم ثروة تستاهلون العنوة" بهدف تعريف كبار المواطنين بخدمات البرنامج وآليات الاستفادة منها.

وشهد مركز البرشاء المجتمعي أولى هذه اللقاءات وتتواصل الجلسات يوم 24 يونيو الجاري في مركز نادي ذخر بحديقة الصفا في منطقة الوصل على أن تختتم يوم 7 يوليو المقبل في نادي ذُخر بالحديقة القرآنية بمنطقة الخوانيج.

وتوفر هذه اللقاءات منصة للتواصل المباشر مع المستفيدين والتعريف بالخدمات العقارية المتاحة لهم من خلال أسلوب تفاعلي يجمع بين الشرح المباشر والتطبيقات العملية والاستعانة بشخصيات برنامج "بَرْوَة" بما يسهم في إيصال المعلومات والخدمات بصورة مبسطة وقريبة من احتياجاتهم.

وقال مستشار إداري أول بمكتب المدير العام في "أراضي دبي" خليفة السالفة إن برنامج "بَرْوَة" يعتمد على منظومة متكاملة من الخدمات والمبادرات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كبار المواطنين وأصحاب الهمم من خلال الوصول إليهم في أماكنهم وتوفير الدعم المناسب لهم دون الحاجة إلى التنقل، ويشمل ذلك الخدمات العقارية المتنقلة عبر "الطارش" وخدمة "الكراني" التي توفر مساعداً شخصياً لمتابعة المعاملات إلى جانب منصة "الكيتوب" لإدارة الممتلكات عن بُعد وخدمة "المرسال" للدعم الرقمي الفوري.

وأضاف أن البرنامج يضم خدمات استشارية عقارية ومالية متخصصة ومبادرات للتوعية والتثقيف العقاري من خلال "الكتاتيب العقارية" فضلاً عن صالات "البرزة" المخصصة لاستقبال كبار المواطنين وأصحاب الهمم وبرنامج "الحاصلة" الذي يوفر خدمات إدارة العقارات والصيانة والاستشارات عبر شركاء من القطاع الخاص إضافة إلى "سجل الموقّرين" الذي يعزز التكامل بين الدائرة وهيئة تنمية المجتمع لتقديم خدمات أكثر تكاملاً وشخصية للمستفيدين.

وقال إن البرنامج يجسد التزام دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتطوير نموذج متكامل للخدمات العقارية ذات البعد الإنساني من خلال الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم وتقديم الدعم المناسب لهم عبر مجموعة من المبادرات والخدمات الميدانية والرقمية والاستشارية بما يعزز استقلاليتهم ويحافظ على حقوقهم العقارية.

وقال مدير إدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع مهند سعيد أن برنامج "بروة" جاء نتاجا لدراسات واقعية وجلسات تشاركية رصدت الاحتياجات الفعلية لكبار المواطنين وتحديدا في القطاع العقاري من عمليات بيع وشراء وتأجير ويتضمن البرنامج حزمة من الخدمات والمحاور المصممة لتسهيل الإجراءات وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لهذه الفئة بطرق مرنة وسلسة بما يلبي تطلعاتهم ويضمن تقديم الدعم الكامل لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة ويأتي ذلك ماشيا مع الرؤية الاستراتيجية الرامية إلى رفع جودة حياة كبار المواطنين وتعزيز سعادتهم في دبي.

يذكر أن برنامج "بَرْوَة" يتماشى مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" التي تضع الأسرة وجودة الحياة وتمكين الفئات ذات الأولوية في صميم أولوياتها إلى جانب دعمه لأهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تعزيز الثقة الرقمية وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الذكية بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية المبتكرة التي تضع الإنسان في قلب عملية التطوير.