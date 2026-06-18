حاكم الشارقة يعتمد خطة توظيف 2026 بـ 3000 فرصة عمل للكوادر المواطنة

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خطة التوظيف لعام 2026، والتي تتضمن توفير 3000 فرصة عمل للمواطنين والمواطنات في الجهات الحكومية بالإمارة، وذلك في إطار حرص سموه على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وتتضمن خطة التوظيف التي اعتمدها سموه لعام 2026 توظيف 650 موظفاً وموظفة حتى 18 يونيو 2026، إضافة إلى 200 وظيفة يجري حالياً استكمال إجراءات التعيين لشاغليها، و650 وظيفة جديدة سيتم شغلها حتى 31 يوليو 2026، كما تشمل الخطة توفير 1500 وظيفة جديدة خلال الفترة من أغسطس حتى نهاية ديسمبر 2026، ليصل إجمالي عدد الوظائف إلى 3000 وظيفة خلال العام الجاري.

كما اعتمد سموه ترقية 1864 موظفاً في الجهات الحكومية بتكلفة سنوية تبلغ 45 مليوناً و500 ألف درهم، إلى جانب تسوية أوضاع 125 موظفاً من الحاصلين على مؤهلات علمية أعلى بتكلفة سنوية تصل إلى 5 ملايين درهم.

وفي سياق دعم الباحثين عن عمل، وجّه سموه بتنفيذ برنامج الشارقة لتأهيل وتدريب الباحثين عن عمل، مستهدفاً 410 مواطنين ومواطنات خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026، بإجمالي مكافآت تبلغ 14 مليوناً و760 ألف درهم.