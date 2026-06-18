حمدان بن محمد: دبي أصبحت كلمة مرادفة للإنجاز وفعلًا يُضرب به المثل

قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": "دبي أصبحت كلمة مرادفة للإنجاز، وفعلًا يُضرب به المثل.. دبي تجربة استثنائية بنى من خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نموذجاً عالمياً في التحوّل السريع، والإنجاز الاستثنائي، والتنفيذ الفوري للأفكار بتميّز ودقة وسرعة".