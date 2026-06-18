محمد بن راشد: فلسفة دبي في العمل تنفيذ متقن في وقت قياسي

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «دبي الأفعال»، لنقل فلسفة دبي في العمل إلى الأجيال.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أمس: «فلسفة دبي في العمل قائمة على تحقيق نتائج استثنائية في وقت قياسي بإتقان وتميز.. السرعة لا تعني التسرع.. والجودة لا تعني البطء.. والطموح لا قيمة له بلا تنفيذ.. Dubai-it تعني إنجازاً سريعاً.. وتنفيذاً متقناً ومتميزاً.. ونتائج يراها العالم في وقت قياسي».

وأضاف سموه: «أطلقنا (دبي الأفعال).. لنقل فلسفة دبي في العمل للأجيال، ونغرسها ثقافة عمل في مؤسساتنا وشركاتنا.. ونبني بها القفزات القادمة.. شعارنا دائماً، نقول ما نفعل.. ونفعل ما نقول».