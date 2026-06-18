الإمارات تطلق مبادرات شبابية عالمية لدعم «مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026»

أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي في مجال المياه، وتعزيز دور العلوم في صياغة السياسات، وتمكين قيادة الشباب، وذلك ضمن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه بالشراكة مع جمهورية السنغال، والمزمع عقده في أبوظبي، خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل، وشاركت دولة الإمارات بقيادة وزارة الخارجية، وبالتنسيق مع الشركاء الوطنيين، في الدورة العادية الـ27 لمجلس البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي (IHP)، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في باريس، حيث أطلقت عدداً من المبادرات بهدف حشد جهود المجتمع الدولي للمياه وبناء الزخم قبيل انعقاد المؤتمر.

وأكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله بالعلاء، الذي يقود جهود الدولة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، أهمية الاستفادة من المسار التحضيري نحو مؤتمر أبوظبي من خلال تعزيز الشراكات، ودعم مشاركة الشباب، وتسريع جهود تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وقال بالعلاء: «يُمثل الدعم المقدم للمبادرة الرائدة (الشباب من أجل المياه - Youth4Water) خطوة مهمة في تعزيز مشاركة الشباب ضمن أجندة المياه العالمية، وتسهم هذه المبادرات في بناء الزخم ودعم الشراكات، وتعزيز الثقة بعملية مياه عالمية أكثر شمولاً تستند إلى جهود فعالة كجزء من التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026».

ودعا المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى منظمة اليونسكو، علي الحاج آل علي، مجلس البرنامج وأسرة المياه التابعة للمنظمة والدول الأعضاء كافة إلى دعم التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والإسهام في تحقيق نتائج فاعلة وواقعية.

وأكد أهمية دور «اليونسكو» المتميز في حشد الحكومات والمؤسسات ومراكز الفئة الثانية وكراسي اليونسكو، واللجان الوطنية للبرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي، في تطوير حلول مبتكرة للتحديات المائية العالمية، كما أشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به «اليونسكو» في تشكيل الحوار التفاعلي «المياه من أجل التعاون»، والذي يركز على التعاون الدولي العابر للحدود في مجال المياه، بما في ذلك التعاون العلمي والحوكمة الشاملة، مؤكداً أهمية العلوم ومشاركة المعرفة والحوكمة الشاملة في دعم التعاون الدولي حول المياه.

واعتمدت الجلسة الرئيسة مبادرة «الشباب من أجل المياه» (Youth4Water) بشكل رسمي، التي تُعد أول مبادرة رائدة ضمن البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي المُخصص للشباب العاملين في قطاع المياه.

وتستضيف دولة الإمارات هذه المبادرة، فيما تتولى رئاستها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، بينما قامت مملكة هولندا بتقديمها للمجلس، وقد تم اعتمادها من قبل مجلس البرنامج خلال دورته الـ27.

وترتكز المبادرة على ثلاثة محاور رئيسة، تم تحديدها خلال الحوار الأول لشباب المياه التابع لليونسكو عام 2025، وتشمل: التعليم وبناء القدرات، والفرص المهنية والابتكار، والمشاركة الفاعلة للشباب في إدارة الموارد المائية.

ومن المقرر تنفيذ المبادرة خلال الفترة من 2026 إلى 2029، عبر مراكز في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية وأوروبا، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما يعزّز مشاركة الشباب في صياغة مستقبل قطاع المياه عالمياً.

وأعلنت دولة الإمارات عن إطلاق برنامج «المبعوثين الشباب العالميين للمياه»، الذي يهدف إلى ضمان إدماج خبرات الشباب ورؤاهم في مختلف مراحل التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، والإسهام في دعم وتنفيذ مبادرة «الشباب من أجل المياه» قبل المؤتمر وأثناء انعقاده وبعده.

وقال علي الحاج آل علي: «إن الشباب ليسوا عماد المستقبل فقط، بل هم شركاء فاعلون اليوم في ابتكار الحلول وتعزيز الوعي بقضايا المياه وصناعة التغيير. تجسد مبادرة الشباب من أجل المياه، وبرنامج المبعوثين الشباب العالميين للمياه التزام دولة الإمارات بضمان أن تكون القيادة الشبابية في صميم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق مستقبل مائي أكثر استدامة».

وقال رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور إبراهيم الحجري: «مع تزايد تحديات المياه في المناطق والقطاعات المختلفة، تقوم جامعة خليفة بالإسهام في منصة عالمية تلتقي فيها العلوم والسياسات والقيادات الشبابية، ومن خلال تعاوننا مع منظمة اليونسكو نعمل على تعزيز الترابط بين الاكتشاف العلمي والتعاون الدولي، والأجيال المقبلة من القادة الذين سيقومون بتعزيز أمن المياه مستقبلاً».

واختتمت دولة الإمارات الجلسة بدعوة جميع الدول الأعضاء والرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية وأسرة المياه التابعة لـ«اليونسكو»، إلى بناء شراكات والتزامات ومبادرات عملية ذات أثر فعلي، دعماً للمسار التحضيري نحو مؤتمر أبوظبي، ودعم أهداف المؤتمر في تسريع تطبيق وتحقيق تقدم فعلي في الأجندة العالمية للمياه.