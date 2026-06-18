سفير الإمارات ورئيس وزراء الكاميرون يبحثان تعزيز العلاقات

التقى سفير دولة الإمارات لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية والسفير غير المقيم لدى جمهورية الكاميرون، سالم سعيد الشامسي، مع رئيس وزراء جمهورية الكاميرون، الدكتور جوزيف ديون نغوت، وذلك في العاصمة ياوندي.

ونقل السفير سالم سعيد الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى نغوت، وتمنياتهما لجمهورية الكاميرون وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل رئيس وزراء الكاميرون تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً مزيداً من التطور والنماء.

ورحب نغوت بالشامسي، معرباً عن تقديره الكبير لدولة الإمارات، ومؤكداً عمق العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور متنامٍ في مختلف المجالات، وحرص بلاده على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والشراكة.

وأشاد بإنجازات دولة الإمارات التنموية الرائدة في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الدولة أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى في التنمية المستدامة، ومركزاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً رائداً.